 

Съёмки передачи Соловьева прошли без зрителей из-за коронавируса

16.03.2020, 6:54, Новости дня

На Первом канале также обсуждают возможность такой меры.

Первый канал и «Россия-1» обсуждают возможность полного отказа от участия зрителей в съёмках программ из-за коронавируса. Речь, в частности, идёт о передачах Андрея Малахова и Елены Малышевой.

Так, ведущий «России-1» Владимир Соловьев сообщил, что съёмки его воскресной передачи уже прошли без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. То же самое заявила и Ольга Скабеева, ведущая программы «60 минут», съёмки которой 16 марта впервые пройдут без зрителей в студии.

Ведущая программы «Жить здорово» рассказала, что введение подобной меры рассматривается. Однако, по её словам, окончательного «ответа пока нет».

Пресс-секретарь телеканала «Россия-1» Виктория Арутюнова пояснила, что запрет на участие зрителей могут распространить и на другие передачи, например, программу Андрея Малахова. Окончательное решение примут в ближайшее время.

По последним данным, всего в мире зафиксировано более 156000 случаев заражения COVID-19. Жертвами вируса стали свыше 5800 человек, более 75000 — излечились. По состоянию на 15 марта в России зарегистрировано 63 случая заражения COVID-19. Из них восемь человек выздоровели. Кроме того, ранее стало известно, что трое россиян заразились коронавирусом уже внутри России, а не в других странах. 



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