Российским университетам рекомендовали перейти на дистанционное обучение

16.03.2020, 6:54, Новости дня

Сделать это посоветовали уже с 16 марта.

Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на сообщение министерства. Начинать переходить на онлайн-образование университетам посоветовали уже с понедельника, 16 марта.

Решение о переводе вузов на дистанционное обучение было принято после совещания министра науки и высшего образования Валерия Фалькова с ректорами. Сообщение о прекращении очных занятий уже выпустили многие российские университеты, в том числе СПбГУ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел свободное посещение в школах и детских садах. Режим начнет работать с 16 марта: решать, идет ли ребенок в школу, будут родители.

По состоянию на 15 марта в России зарегистрировано 63 случая заражения COVID-19. Из них восемь человек выздоровели. Кроме того, ранее стало известно, что трое россиян заразились коронавирусом уже внутри России, а не в других странах.