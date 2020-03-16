 

Российским университетам рекомендовали перейти на дистанционное обучение

16.03.2020, 6:54, Новости дня

Сделать это посоветовали уже с 16 марта.

Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на сообщение министерства. Начинать переходить на онлайн-образование университетам посоветовали уже с понедельника, 16 марта. 

Решение о переводе вузов на дистанционное обучение было принято после совещания министра науки и высшего образования Валерия Фалькова с ректорами. Сообщение о прекращении очных занятий уже выпустили многие российские университеты, в том числе СПбГУ. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел свободное посещение в школах и детских садах. Режим начнет работать с 16 марта: решать, идет ли ребенок в школу, будут родители.

По состоянию на 15 марта в России зарегистрировано 63 случая заражения COVID-19. Из них восемь человек выздоровели. Кроме того, ранее стало известно, что трое россиян заразились коронавирусом уже внутри России, а не в других странах. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Australian Open. Рам и Солсбери выиграли соревнования в парном разряде

15.01 / СК заинтересовался проехавшей на коньках по тонкому льду семьей с младенцем

22.01 / Помощник Путина заявил, что Зеленский просил о встрече в Израиле

10.03 / Турчинов: Приказа сдавать оружие в Крыму категорически не было

18.01 / Латвия заявила о технической возможности для поставок нефти в Белоруссию

02.02 / Турецкие танки и броневики пересекли границу с Сирией

21.01 / В НБУ сообщили, что суд взыскал в их пользу с компании Коломойского более 100 млн грн

02.02 / Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и “умных” часов

08.01 / Иран сказал, чем атаковал базы США

04.02 / Авторы украинского учебника объяснили появление Киану Ривза на фото 1930-х годов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика