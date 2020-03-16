Азиатские индексы падают вопреки стараниям регуляторов

16.03.2020, 6:48, Новости дня

Австралийский ASX 200 начал торговую сессию 16 марта резким падением на 7,6%. При этом финансовый субиндекс упал на 9%. Лидерами падения стали банки: бумаги банковской группы Австралии и Новой Зеландии упали на 10,21%, Commonwealth Bank Австралии просел на 8,38%, акции Westpac рухнули на 9,46%, а National Australia Bank — на 9,8%.

Азиатские рынки поддержали тренд: торги практически на всех площадках региона открылись снижением. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 2,5% на открытии, несмотря на решение местного регулятора снизить, вслед за ФРС базовую ставку до 0,86%. Акции материкового Китая также в минусе: индекс Шанхайской биржи просел на 0,81%, а Шэньчжэньской — на 1,046%. Южнокорейский KOSPI теряет 0,92%.

Относительным исключением стали японские Nikkei 225 и Topix, периодически поднимающиеся в зеленую зону. Тем не менее, в целом индекс MSCI Asia ex-Japan снизился на 2,57%, отразив негативный настрой инвесторов региона.

Дополнительное давление на рынок оказала статистика из Китая. Пекин отчитался о падении промпроизводства в январе-феврале на 13,5%. Кроме того, опросы показали рост безработицы в феврале до 6,2% против 3,2% в январе. По данным Национального бюро статистики, уровень безработицы в 31 крупном городе Китая составил 5,7%.