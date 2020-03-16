В Белом доме всем посетителям будут измерять давление

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16.03.2020, 6:48, Новости дня

В США всем посетителям Белого дома будут измерять температуру. Это одна из мер по борьбе с коронавирусом.

Специалисты рекомендовали американским властям запретить мероприятия, где участвуют более 50 человек как минимум на два месяца. Школы Нью-Йорка с сегодняшнего дня закрываются до 20 апреля, передает "Россия 24".

Правительство Штатов заявило, что готово также закрыть все заведения общественного питания. Кандидат в президенты от демократов Берни Сандерс утверждает, что система здравоохранения США не готова к борьбе с эпидемией.

Пока администрация вместе с Конгрессом разрабатывает новые меры. А Дональд Трамп призывает американцев не паниковать и обещает, что распространение вируса не приведет к дефициту товаров.

"Вам не надо покупать все в огромном количестве. Расслабьтесь и не принимайте ситуацию близко к сердцу. Я слышал, что сейчас люди закупают продуктов больше, чем на Рождество. Зачем?? Все руководители торговых сетей тесно сотрудничают с федеральным правительством, Сенатом и местными властями, чтобы обеспечить постоянную доступность продуктов и товаров первой необходимости. На полках магазинов есть все, никакого дефицита не наблюдается".



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