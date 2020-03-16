Мнение: О стариках и старушках

16.03.2020, 6:47, Разное

78-летнего правозащитника Льва Пономарева (https://t.me/avtozaklive/4524) избили в Таганском ОВД. По настоянию врачей он был госпитализирован, хотя поначалу его не хотели выпускать.

Сомнительно, что генсек Федерации бокса Кремлев (https://t.me/kremlebezBashennik/12398) или еще какой-то батыр вступится за Пономарева. Как за 83-летнюю Терешкову, которая стала объектом критики после поправки об обнулении срока Путина.

Просто Терешкова – правильная старушка. И 10 марта она сделала то, что делает всю жизнь после исторического полета в космос – прислуживает текущей власти. Раньше-коммунистической, теперь – путинской. А Пономарев – неправильный старик. И при коммунистах, и при путинистах , занимается правозащитной деятельностью. И вчера был задержан на Лубянке, где принимал участие в акции (https://t.me/SerpomPo/5407)против того самого терешковского обнуления.

Вступаться за такого? Сомнительно, что будут установлены и наказаны те самые «неизвестные», которые его избивали.

Как сомнительно, что подростки, участвующие в антипутинских акциях будут "важнейшим приоритетом" госполитики…

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