Мнение: О чрезвычайной ситуации в России

16.03.2020, 6:47, Разное

Случилось практически невероятное. То ли «чёрный лебедь» прилетел, то ли жареный петух клюнул. Но в любом случае всё очень серьёзно.

Все выходные российские высшие чиновники совещались и заседали. Итогом стало несколько чисто бюрократических решений о создании одной Рабочей группы и одного Координационного совета. Но это ещё цветочки…

Сразу несколько телеграм-каналов, в том числе весьма уважаемых и авторитетных сообщили, что в России готовится немыслимое. Якобы готов и вот-вот будет подписан, а затем обнародован президентский указ о введении режима чрезвычайной ситуации ввиду эпидемии коронавируса.

Если судить по официальной, публикуемой статистике, оснований для столь решительных мер пока ещё нет. На 146-миллионную страну – всего 63 заболевших, из них 33 – в Москве. В основном – приехавших из-за рубежа. И только один россиянин заразился уже внутри страны. Видимо, из-за контактов с туристами. При этом Роспотребнадзор отчитался уже о более 100 тыс. проведённых тестов.

Если исходить из этого, то введение режима ЧС – это паника.

Или нет?

Если отталкиваться от этого усреднённого графика, становится понятно, что в динамике заболеваемости наступает переломный момент, когда количество выявленных инфицированных начинает быстро, почти лавинообразно расти.

Вот так это бывает в разных странах.

И даже там, где число выявленных случаев кажется малым.

При этом, отталкиваясь от известной статистики по развитию инфекции в Ухане, эксперты делают вывод, что среднее число реально инфицированных, возможно, на порядок больше официального. Считается, что среднее время удвоения случаев для коронавирусной инфекции — это 6,2 дня. То есть, за несколько недель можно получить десятки тысяч заболевших, каждый 20-й из которых окажется в критическом состоянии. Поэтому игра на упреждение, возможно, имеет смысл.

И здесь намеченное на 22 апреля голосование по поправкам в Конституцию выступает для властей стимулом действовать раньше, чем позже. В надежде успеть решить все проблемы за месяц. Получится ли такое, неизвестно. Однако попытаться стоит.

А вы поддержали бы введение ЧС по коронавирусу с неизбежными ограничениями и обязательными карантинами? Готовы к такому развитию событий?