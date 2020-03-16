Светлана Ходченкова «засветила» слегка обнажившуюся грудь на фотосессии со шпагой

16.03.2020, 6:01, Разное

Отечественная актриса театра и кино Светлана Ходченкова на странице в Instagram показала результат недавней фотосессии со шпагой. «Изюминкой» снимка многим подписчикам показалась слегка обнажившаяся грудь артистки, но они считают, что «лёгкая откровенность» ничуть не испортила общую атмосферу.

На обнародованном в соцсети снимке Светлана Ходченкова запечатлена в чёрных кожаных широких штанах и набочнике для фехтования, надетом на голое тело. Артистка стоит, слегка прогнувшись в спине назад и опираясь на шпагу, поэтому из-за выбранной позы и ракурса в кадре заметна обнажившаяся грудь. Многие фолловеры под постом оставляют восторженные комментарии, говоря о том, что раньше даже не представляли, насколько эффектно можно «подать» обычный наряд для фехтования.

Не обошлось и без критики. Некоторые подписчики в очередной раз отметили чрезмерную худобу Светланы Ходченковой, советуя немного набрать в весе, потому как подобным образом недолго «превратиться в анорексичку». Впрочем, на эти замечания актриса никак не реагирует, новой фотосессией снова «подогревая» интерес к проекту, в котором задействована.