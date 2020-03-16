 

Любовь Толкалина обнажила грудь в откровенной фотосессии на пляже

16.03.2020, 6:01, Разное

Отечественная актриса театра и кино Любовь Толкалина на странице в Instagram поделилась с подписчиками результатом откровенной фотосессии, проведённой на пляже. 42-летняя знаменитость ради эффектных снимков обнажила грудь, что положительно оценили далеко не все её поклонники.
На обнародованных в соцсети снимках Любовь Толкалина запечатлена на пляже в расстёгнутой лёгкой белой рубашке, не скрывающей отсутствие бюстгальтера. В целом фотосессия получилась, по мнению фолловеров, лишь с намёком на эротику, так как грудь актриса всё же открыто не демонстрирует, прикрываясь тканью либо рукой. В разделе Stories Толкалина разместила чуть более откровенный кадр из той же фотосессии, но и на нём бюст скрыт за нанесённой поверх изображения белой неровной полосой.

В комментариях многие поклонники восхищаются смелостью Любови Толкалиной, которая несмотря на возраст, решается на «откровенные эксперименты». При этом некоторые замечают, что актриса сохранила прекрасные формы и вполне может себе позволить демонстрировать их без стеснения. «Критики» же остались недовольны увиденным и напомнили звезде о проблеме с коронавирусом в мире, что стоило бы учитывать и «меньше обнажаться».



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