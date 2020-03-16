Стало известно, как пандемия коронавируса отразилась на жизни и карьере знаменитостей

16.03.2020, 6:01, Разное

Объявленная ВОЗ пандемия коронавируса COVID-2019 распространилась на большинство стран Азии, Европы и Америки, затронув не только обычных граждан, но также негативно отразившись на жизни и карьерах знаменитостей. Среди инфицированных оказались как актёры, так и спортсмены, политики и другие публичные персоны.

К примеру, голливудский актёр Том Хэнкс с женой Ритой Уилсон отправились из США в Австралию на «самоизоляцию», однако, сдав тест на коронавирус, пара узнала о положительном результате и сейчас не может вернуться на родину. Звёздные супруги надеются, что вскоре болезнь отступит, и они смогут покинуть континент. Также среди заражённых после поездки в Великобританию оказалась жена канадского премьер-министра, и сейчас она вместе с мужем находится на карантине. Инфицированы коронавирусом футболисты Тимо Хюберс, Каллум Хадсон-Одой, Даниел Ругани, а модель Хайди Клум недавно пожаловалась на ухудшение состояния здоровья, но результаты теста на коронавирус пока не знает.

На сегодняшний день от пандемии терпят убытки крупные мировые производители, спортсмены, исполнители. Звёзды зарубежной и отечественной эстрады вынуждены отменять или переносить даты ранее запланированных концертов и гастрольных туров. Компании отказываются от конференций и других массовых мероприятий, чтобы избежать распространения коронавируса, обезопасить гостей и сотрудников, а некоторые переходят на удалённую работу.