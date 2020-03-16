 

Мнение: Москва антикоронавирусная

16.03.2020, 5:52, Разное

В субботу на рассвете вид за окном был таким.

А это фотографии, сделанные днем.

Ночью вернулся в Москву. Можно сказать, что из поздней весны попал в снежную зиму.

Когда около 23:30 субботы мы приземлились, минут сорок нас не выпускали из самолета. Думал, что из-за погоды. Оказалось – из-за коронавируса. Где-то за час до нас приземлился какой-то рейс, пассажиров которого встречали с измерителями температуры. А когда всех проверили, зал, где их встречали, еще и обработали…

Но чтобы среди пассажиров других рейсов не возникло «коронавирусной паники», видимо, решили никому ничего не сообщать, а просто продержали нас в самолете…

Думаю, что это правильно. Хорошо, что пассажиры с коронавирусноопасных направлений не контактируют с пассажирами с рейсов, прилетевших оттуда, где заразы пока вроде бы нет…

Источник: Ирек Муртазин



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