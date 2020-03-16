Личное: Снобизм Волочковой

16.03.2020, 5:43, Разное

Любовник Анастасии Волочковой организовал для неё праздник, во время которого использовался сухой лёд. Видео с праздника Настя тут же запилила у себя в Инстаграме.



Фото: Соцсети

Совершенно ожидаемо в комментарии налетели скучающие хабалки, которым очень хочется посраться: с Настей ли, с друг другом — неважно с кем.

Они-то и принялись энергично стыдить Волочкову за использование сухого льда. Всё-таки трое человек погибли из-за него погибли! Вечная память, как говорится.

Теперь сухой лёд у этих баб — что-то вроде священной коровы, а три погибших идиота — национальные герои.

Волочкова им ответила:

Это вещество, сухой лед, белые розы, сама любовь – это очень опасное вещество знаете для кого? Для вас, завистниц, недолюбленных, страшных женщин, которые завидуют мне, моей растяжке, моей форме прекрасной, моему успеху, моему таланту, любви ко мне мужчин. Вы же недолюбленные тети… Я для вас опасность, мои котики, потому что вы страшные. Все, что мне делают красиво мои мужчины, потрясающие, самые лучшие, самые сексуальные и самые крутые, потому что они все у меня. Потому что я такая женщина, достойная самых лучших мужчин.



Короче: дура ответила дурам.

Одним идиотинам делать нечего и они докопались до Настиной пьянки, возведя на божничку погибших криволапых блогГеров.

Другая им ответила в духе тупой писи: «Вас не трахают. Вы страшные. Я красивая. Вы мне завидуете».

Ох… Ну, если бы такое из себя изрыгнула 20-летняя красивая девочка, я бы поняла. Молоденькая, глупенькая, гордится своей красотой, которая, к слову, у неё пока ещё имеется.

Но, блин, престарелый Анастас Волочков с вислой жопой и испитым лицом? Немолодая тётка потасканого вида стыдит точно таких же тёток за отсутствие неземной красоты. Зачем? Почему? На каком, простите, основании?

Сама-то Настя в зеркало когда в последний раз смотрела? Лет 20 назад?

Кому нужна её дряблая пилотка в настежь распахнутом шпагате, когда вокруг — столько юных прелестных девушек, у которых ещё и с головой дела обстоят гораздо лучше, чем у Волочковой?

Я совершенно искренне не понимаю, чем так гордится Настя. Балериной она была, но очень давно и очень недолго, а на шпагат половина девок в моей студии йоги легко садятся.

И пусть их шпагат не так впечатляющ, как шпагат Волочковой, но смотреть на них — гораздо приятнее.

Так что для снобизма у Насти, на мой скромный взгляд, нет ровным счётом никаких оснований.

Согласны? Почему?

Волочкова — красивая балерина или обычная страшила, глупая башка которой набита иллюзиями?