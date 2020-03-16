 

Мнение: И кому умирать молодым

16.03.2020, 5:25, Разное

Всего какой-то месяц назад была крайне популярна версия, что “вирус поражает только китайцев” (более продвинутые поправляли, важно поднимая палец вверх – “только представителей монголоидной расы”). Представители европеоидной расы, естественно, с большим облегчением делились друг с другом сей “эксклюзивной информацией”.

Оперативно придумывались и теории в поддержку данного “эксклюзива” – от “это американцы придумали, чтобы травить китайцев” до “нет, это китайцы испытывали, как защищать собратьев-китайцев, но у них что-то пошло не так”. В общем, все уже почти что совсем успокоились – как вдруг внезапно выяснилось, что НЕ-китайцы болеют и мрут от вируса так же бодро, как и самые уханистые китайцы и японцы.

Ладно. Когда “китайская” теория развеялась аки дым, ей тут же на смену заступила “геронтологическая” теория. Опять все стали перешептываться, что, дескать, вирус хоть и поражает равно и белых, и желтых – но при этом предпочитает якобы исключительно стариков (причем желательно совсем старых, в возрасте от 80 и старше), а вот молодых, и особенно детей, якобы ну совсем не затрагивает.

У этой теории появилось еще больше адептов (в конце концов, ну чего там 80-летние – пожили, пора уже и честь знать!) Увы, что-то складывается ощущение, что и эту “теорию” ждет участь первой. Все больше сообщений, что и молодые (и чуть старше 30, и даже чуть старше 20!) также, как и НЕкитайцы, вполне себе не только болеют, но и способны умереть от вирусной пневмонии, вызванной вирусом). Вон, британская Индепендент сообщает, что “В Италии вирус омолаживается, все больше людей 20+ в реанимациях”.

Жаль. Ей-богу, жаль.

Остается надеяться, что хотя бы теория про “всего лишь 3%-ную смертность” устоит. А за ней и следующая, самая жизнеутверждающая – что “с наступлением лета из-за солнца и тепла эпидемия пойдет на спад”.

Источник: Размышления вольного социолога



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