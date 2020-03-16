Мнение: Перемирие, которого не было

16.03.2020, 5:07, Разное

На тему вопросов о том, изменило ли что-то на линии фронта смена переговорных лиц в Минске.

Перемирие, которого не было

Бесконечное количество перемирий увидел Донбасс после подписания главного документа – «Минска-2». Хлебное, школьное, пасхальное и прочие. Эпитеты выбирались различные. А ещё было «абсолютное». Якобы, слово, выбранное для этого прекращения огня, должно было кого-то убедить в том, что вот сейчас наверняка прекратится война, люди сядут и наконец-то договорятся. Но это самообман. После многочисленных переговоров уже не верится, что случится какая-то встреча в белорусской столице, которая смогла бы остановить бои.

Сорвано было и «абсолютное» перемирие. Хотя, казалось, что и его начало было невозможным. Два года назад, поздно ночью, по опустевшим улицам Ясиноватой в огне фонаря мчался наш чёрный потасканный «ланос». В багажнике лежали бронежилеты и каски. На заднем сиденье – рюкзаки с фото- и видеотехникой. До очередного, на тот раз «абсолютного» перемирия оставалось несколько часов. Обычно в подобной ситуации происходит обострение на фронте. Мы ехали на передовые позиции военнослужащих НМ ДНР, чтобы стать свидетелями срыва перемирия, которое ещё даже не успело стартовать.

В своей голове я так и не нашел определения тому помещению, где мы ждали, когда снаряды начнут падать нам на головы. В детстве я, скорее всего, назвал бы его "халабудой". Любое самодельное сооружение сразу же получало такое наименование, но это всё же посерьезнее. В этой небольшой комнатушке было тепло и по-своему уютно. Свет истощала тусклая лампочка, которая добавляла уюта фронтовому вечеру. Здесь были пластмассовый стул, укрытый какими-то теплыми вещами, чтобы можно было на нём сидеть, сколоченная из подручных средств кровать с набросанными сверху одеялами. Также там была удобная дощечка, на которой можно было расположиться. Это место пользовалось популярностью, потому что под ногами располагалась печка, а ступни можно было греть под подобием обогревателя, стоящего на нескольких кирпичах.

Как только мы приехали, началась стрелкотня. Иногда она перерастала в громкие "бум-бум". В принципе, этим предложением можно в целом описать всю прошлую ночь на фронте. И даже единичные провокации можно считать погрешностью, а не закономерностью. Тем более, что в Донбассе уже давно привыкли к звукам пулеметных очередей и единичным взрывам со стороны Донецкого аэропорта, Авдеевской промзоны или района ЮДВ. Суровые будни вооруженного конфликта, утопающего в болоте дипломатических переговоров.

Вместе с бойцами в комнатушке были местные обитатели. Неоднократно я писал о животных на передовой. Ни одни позиции не обходятся без них. Наравне с военнослужащими братья наши меньшие несут "службу". Мы не сразу заметили троих собак, которые ловко спрятались под кроватью. Две из них не вылезли из теплого уголка, но один пёс всё же выбирался, чтоб греть морду над обогревателем. Я никогда не был, как любят многие говорить, "собачником", но с недавних пор я как-то проникся любовью к этим животным. Раньше я даже боялся их, но после я узнал, что собаки очень нежные и добрые существа. Пёс, который нагрел шерсть над обогревателем, при звуках пулеметной очереди прижимался к моей коленке, пытаясь спрятаться от пугающих шумов.

Следом появилась черная кошка. Меня удивило, что кошка и собаки спокойно уживаются в такой маленькой комнатушке и даже звука не издают. Пушистая устроилась под обогревателем, заставив меня пододвинуть ноги. Пёс сунул морду туда же и сразу получил по ней мягкой лапой с когтями. Забавно было наблюдать за этим, сидя с чашкой фронтового чая в металлической кружке. Рядом остывал закопченный чайник с расплавленной пластмассовой ручкой на крышке. Аромат из кружек пропитал воздух в помещении, продолжала светить лампочка, а где-то рядом были слышны выстрелы. Один из бойцов читал какую-то книгу на своем телефоне, пёс продолжал нежиться у источника тепла, кошка тем временем залезла на руки к военкору и не хотела покидать его объятия. Было что-то в этом душевное. Фронтовой уют имеет свой шарм.

Это был всего лишь один вечер на передовой. Нехарактерный. Скорее, нам даже повезло, что обошлось без происшествий. Я всего лишь хотел рассказать о фронтовом быте. Не забывайте, что совсем рядом с нами, не так далеко от ваших домов молодые парни мерзнут в окопах, жертвуют комфортом для того, чтобы остальные могли спать спокойно.

Прошлая ночь в Донбассе была шумной. Северо-западные районы Донецка попали под обстрел украинской артиллерии. Снова летели снаряды запрещённых калибров. Кого эти факты удивляют? Кого это беспокоит? После 2015 года многие смирились с тем фактом, что в Донбассе идет война, там гибнут люди, рушатся дома и прочее. А ещё в ЛДНР бесконечные перемирия, которых по факту нет. На бумаге и Минские соглашения действуют, хотя и там временные рамки уже давным-давно просрочены.

Больше ни о каких перемириях не говорят. Переговоры ведут якобы новые люди, но сути это не меняет. Война продолжается, хотя с трибун говорят исключительно о мире и ромашках вместо автоматов. А за спинами держат наготове вооружение, поджидая нужного момента, чтобы ударить. Снова и снова.

Денис Григорюк

https://asd.news/articles/voyna/peremirie-kotorogo-i-ne-bylo/ – цинк