Минобрнауки предложило вузам перевести студентов на дистанционное обучение из-за COVID-19

16.03.2020, 5:00, Разное

Министерство образования и науки рекомендовало российским вузам перейти на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавируса. Соответсвующий приказ подписал сегодня министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщает ТАСС.

«Рекомендуется, начиная с 16 марта 2020 года, организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — уточнили агентству в пресс-службе Минобрнауки.

В министерстве создали свой оперативный штаб по по предупреждению распространения ранее неизвестной болезни. В течение двух дней он должен подготовить перечень бесплатных онлайн-курсов для студентов.

Сейчас в РФ выявлено 63 случая заражения коронавирусом, среди них есть и несовершеннолетние. Для борьбы с распространением COVID-19 власти Москвы ввели свободное посещение школ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



Презумпция опасности. Как недоверие власти и отсутствие информации порождают панику в школьных чатах