Западные страны призвали Асада выполнить резолюцию СБ ООН

16.03.2020, 4:31, Новости дня

Правительства США, Великобритании Германии и Франции потребовали от президента Сирии Башара Асада прекратить безжалостные убийства и включиться в реализацию всех элементов резолюции Совета Безопасности ООН №2254, включая общенациональное прекращение огня, освобождение произвольно задержанных лиц, проведение конституционной реформы, а также свободных и честных выборов.

Об этом говорится в совместном заявлении четырех стран по случаю девятой годовщины сирийского восстания, опубликованном в воскресенье.

«Девять лет назад десятки тысяч сирийцев мирно вышли на улицы, призывая к уважению прав человека и прекращению коррупции в правительстве. Вместо того, чтобы прислушаться к законным требованиям сирийского народа, режим Асада ответил безжалостной кампанией произвольных арестов, задержаний, пыток, насильственных исчезновений и насилия», – говорится в документе.

Заявление призывает режим Асада согласиться с волей сирийского народа, «который требует и заслуживает (возможности) жить в мире, свободном от артобстрелов, химических атак, бочковых бомб, воздушных ударов, произвольных задержаний, пыток и голода».

Правительства четырех стран выразили удовлетворение освобождением территории, когда-то удерживаемой «Исламским государством», силами глобальной коалиции и Сирийских демократических сил, отметив, что угроза со стороны террористической группировки сохраняется.

«Однако борьба с терроризмом не может и не должна оправдывать массовые нарушения международного гуманитарного права или дальнейшее насилие. Безрассудное военное наступление Асада, России и Ирана в Идлибе вызывает лишь дальнейшие страдания и беспрецедентный гуманитарный кризис, – говорится в заявлении. – В ходе последней кровавой атаки на Идлиб режим Асада, при поддержке России и Ирана, только с декабря вынудил около миллиона человек покинуть свои дома».

Франция, Германия, Великобритания и США отмечают, что, несмотря на усилия международного сообщества, жизненно необходимая помощь не доходит до огромного числа людей, которые в ней нуждаются.

«Мы будем и дальше поддерживать оказание гуманитарной помощи сирийскому народу… и мы требуем, чтобы все стороны, особенно сирийский режим и его союзники, обеспечили безопасный, беспрепятственный и устойчивый гуманитарный доступ ко всем нуждающимся в Сирии, – отмечается в заявлении. – Вместе с тем, мы не будем рассматривать вопрос об оказании или поддержке усилий по восстановлению, пока заслуживающий доверия, серьезный и подлинный политический процесс не станет необратимым».

«Мы будем и дальше требовать отчета за злодеяния, совершенные режимом Асада и продолжим наши усилия, направленные на то, чтобы лица, совершившие преступления против человечности, военные преступления и другие нарушения и злоупотребления были установлены и привлечены к ответственности», – говорится в заявлении Парижа, Берлина, Лондона и Вашингтона.

«Военное решение, которого сирийский режим надеется достичь при поддержке России и Ирана, не принесет мира. Мы вновь заявляем о нашей решительной поддержке возглавляемого ООН процесса в Женеве и резолюции СБ ООН №2254, которые должны привести к появлению мирной и стабильной Сирии», – говорится в документе.