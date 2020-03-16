 

Трамп побеседовал с руководителями сетей продовольственных магазинов

16.03.2020, 4:31, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в воскресенье провел телефонный разговор с руководителями 30 сетей продовольственных магазинов и компаний-поставщиков, сообщил Белый дом. В ходе беседы он отметил устойчивость цепочек поставок в США и заявил, что американцам не нужно создавать излишние запасы товаров повседневного спроса.

«Президент поблагодарил [собеседников] за ту работу по удовлетворению потребностей общественности, которую они уже проделали, и их неизменную приверженность сообществам, которым они служат», – говорится в сообщении.

Белый дом отметил, что все участвующие в разговоре руководители компаний работают в тесном контакте с федеральным правительством, лидерами штатов и местных властей, чтобы обеспечить постоянное наличие продуктов питания и товаров первой необходимости.

«Президент напомнил участникам, что это всеамериканский подход, и каждый из их магазинов, и магазины, которые они поддерживают, может помочь американцам успокоиться и почувствовать себя в безопасности, когда полки заполнены необходимыми им товарами. Цепочки поставок в США устойчивы и у американцев нет необходимости создавать излишние запасы повседневных товаров», – отмечается в сообщении Белого дома.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Оппозиция Абхазии заявила о готовности к переговорам с президентом

10.02 / Видео: Как корейское кино шло к триумфу на «Оскаре»

10.02 / После межэтнических столкновений в Казахстане сменили руководство региона

06.02 / Российские военные снова провели патрулирование Сирии без турецких коллег

22.01 / Проспекту в Харькове собрались вернуть имя маршала Жукова

02.01 / Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed

11.01 / Ирак захотел получить С-400

10.02 / Доклад ООН: Пхеньян продолжает развивать ядерную и ракетную программы в нарушение санкций

04.02 / США осудили эскалацию насилия в Идлибе

20.02 / Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге богатейших россиянок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика