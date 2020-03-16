Трамп побеседовал с руководителями сетей продовольственных магазинов

16.03.2020, 4:31, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в воскресенье провел телефонный разговор с руководителями 30 сетей продовольственных магазинов и компаний-поставщиков, сообщил Белый дом. В ходе беседы он отметил устойчивость цепочек поставок в США и заявил, что американцам не нужно создавать излишние запасы товаров повседневного спроса.

«Президент поблагодарил [собеседников] за ту работу по удовлетворению потребностей общественности, которую они уже проделали, и их неизменную приверженность сообществам, которым они служат», – говорится в сообщении.

Белый дом отметил, что все участвующие в разговоре руководители компаний работают в тесном контакте с федеральным правительством, лидерами штатов и местных властей, чтобы обеспечить постоянное наличие продуктов питания и товаров первой необходимости.

«Президент напомнил участникам, что это всеамериканский подход, и каждый из их магазинов, и магазины, которые они поддерживают, может помочь американцам успокоиться и почувствовать себя в безопасности, когда полки заполнены необходимыми им товарами. Цепочки поставок в США устойчивы и у американцев нет необходимости создавать излишние запасы повседневных товаров», – отмечается в сообщении Белого дома.