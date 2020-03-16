Трамп объявил о решении ФРС купить гособлигации США на 500 млрд долларов

16.03.2020, 4:01, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Федеральная резервная система (ФРС) США решила приобрести американские гособлигации на сумму в 500 млрд долларов, а также ипотечные ценные бумаги на сумму в 200 млрд долларов.

Комментируя решение ФРС снизить ставку почти до нуля, Трамп сказал: «Я на самом деле очень рад. И я хотел бы поздравить ФРС», передает ТАСС.

«В дополнение к этому, что также очень важно, ФРС закупит гособлигации на сумму в 500 млрд долларов, а также ипотечные ценные бумаги на сумму в 200 млрд долларов, и эти цифры могут увеличиться», – подчеркнул американский лидер.

«Это действительно хорошая новость, и это действительно хорошо для нашей страны», – подчеркнул глава Белого дома.

Ранее ФРС США обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономическую активность в США, а также объявила о начале политики количественного смягчения.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп упрекнул главу ФРС США в нерешительности, выразив надежду, что «ФРС, в конечном счете, присоединится [к усилиям администрации США] и будет делать то, что требуется».

В пятницу американский президент Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса, о пандемии которого в среду объявила Всемирная организация здравоохранения. На этом фоне ключевые индексы США к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE потеряли более 9% вопреки решению ФРС выделить 1,5 трлн долларов на покупку ценных бумаг.

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