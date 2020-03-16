В Венесуэле ввели карантин из-за угрозы коронавируса
16.03.2020, 4:01, Новости дня
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о введении в семи штатах Боливарианской Республики всеобщего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
«В семи штатах начиная с 05.00 понедельника (12.00 мск) начинается общественный, коллективный карантин», – приводит слова Мадуро ТАСС.
Карантин введен в Каракасе, а также в штатах Миранда, Кохедес, Сулия, Апуре, Тачира и Ла-Гуайра. По словам президента Венесуэлы, жители этих регионов не должны покидать свои дома. При этом правоохранительные органы, полиция и «сфера, ответственная за обеспечение продовольствием», продолжат работу.
Мадуро не исключил, что позднее «карантин будет введен и в остальных штатах».
Также власти Венесуэлы объявили об отмене с понедельника всех учебных занятий.
По словам Мадуро, к понедельнику число заболевших в стране достигло 17 человек, все они въехали в Венесуэлу после посещения других стран.
В прошлую среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.
В пятницу американский президент Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса. В тот же день в Венесуэле зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет