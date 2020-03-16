 

В Венесуэле ввели карантин из-за угрозы коронавируса

16.03.2020, 4:01, Новости дня

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о введении в семи штатах Боливарианской Республики всеобщего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

«В семи штатах начиная с 05.00 понедельника (12.00 мск) начинается общественный, коллективный карантин», – приводит слова Мадуро ТАСС.

Карантин введен в Каракасе, а также в штатах Миранда, Кохедес, Сулия, Апуре, Тачира и Ла-Гуайра. По словам президента Венесуэлы, жители этих регионов не должны покидать свои дома. При этом правоохранительные органы, полиция и «сфера, ответственная за обеспечение продовольствием», продолжат работу.

Мадуро не исключил, что позднее «карантин будет введен и в остальных штатах».

Также власти Венесуэлы объявили об отмене с понедельника всех учебных занятий.

По словам Мадуро, к понедельнику число заболевших в стране достигло 17 человек, все они въехали в Венесуэлу после посещения других стран.

В прошлую среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

В пятницу американский президент Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса. В тот же день в Венесуэле зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.



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