 

Кудрин оценил значение обнуления ставки ФРС США для мировой экономики

16.03.2020, 4:00, Новости дня

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил значение обнуления ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США для мировой экономики.

«ФРС США действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача – предотвратить мировую рецессию», – написал в своем Twitter Кудрин.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономическую активность в США, а также объявила о начале политики количественного смягчения.

Так, по словам президента США Дональда Трампа, ФРС решила потратить 500 млрд долларов на американские гособлигации и 200 млрд долларов на ипотечные ценные бумаги.

На фоне обнуления ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США баррель нефти Brent подешевел до 32,11 доллара.



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