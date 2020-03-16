На торгах в Лондоне нефть опять дешевеет

16.03.2020, 3:46, Новости дня

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже в Лондоне снизилась примерно на шесть процентов, до 31,9 доллара за баррель, цена марки WTI падает примерно на пять процентов, до 30 долларов.

Цены на нефть упали на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы США. В Америке снижают целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.

6 марта состоялись переговоры стран-участниц сделки ОПЕК+. Они были полностью провалены: стороны не согласовали новые параметры сделки, а также не сумели продлить срок действия текущих договоренностей. РФ предлагала сохранить действующие условия, а Саудовская Аравия – сократить добычу нефти еще больше. В итоге с 1 апреля отменены все обязательства участников соглашения на ограничения в добыче черного золота.