 

Мнение: Результаты 16-го теста

16.03.2020, 3:30, Разное

Результатов последнего тестирования пока нет, но вскоре будут.

Я отредактирую этот пост и опубликую ссылку сразу, как результаты появятся на сайте.

А пока у нас есть время обсудить тестирование и сериал до публикации результатов. Не акцентируйте на заданиях пока.

Можно описать свои впечатления от нового сезона и от прохождения теста.

Как вам новые герои? А старые? Как вам их конфликты? Как выглядел передел территорий? А эволюция героев?

С завтрашнего дня будем разбирать это подробней, после того, как посмотрим в блоге весь сериал и разберем мои традиционные вопросы к каждой серии.

Апд. Результаты опубликованы

Вот на что теперь похожа общая таблица по сертификатам.

А сводная таблица по лидерству за все тестирования чуть иначе выглядит

И за этот тест я дала самое большее количество сертификатов за все время тестирований

Источник: Эволюция



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