 

Мнение: Билет в Рай

16.03.2020, 3:22, Разное

Празднование Пасхи в храмах римско-католической церкви в этом году будет организовано без прихожан.

В то же время, РПЦ не намерены отказываться от богослужений из-за угрозы распространения коронавируса. Как сказал глава отдела внешних церковных связей митрополит Илларион, в РПЦ верят, что «никакие вирусы и болезни не могут передаваться через причастие».

Ну вы поняли, дорогие россияне. Всё равно, если что, они там на своем Западе "просто сдохнут, а мы попадём в рай". Только чур, через "Общероссийское голосование" 22 апреля. Не переживайте, его тоже никто не отменит из-за такого пустяка.

Считайте правильно заполненный бюллетень прямым билетом в рай. В путинско-гундяевский.

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Источник: СерпомПо



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