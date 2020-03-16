Найден способ снизить риск хронических болезней

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16.03.2020, 2:28, Новости дня

В ходе недавно проведенного исследования ученые пытались выяснить, как снизить риск развития хронических болезней.

На сегодняшний день огромное количество людей сталкивается с развитием хронических заболеваний, которые в результате приводят к сокращению продолжительности жизни и к преждевременной смерти. Чтобы найти способ снизить количество таких случаев, специалисты провели анализ данных о здоровье 1445 человек. Все они продемонстрировали, что каждые 5 лет здорового образа жизни способны снизить вероятность развития сердечно-сосудистых болезней, хронической болезни почек или сахарного диабета на 25%.

В итоге ученые отметили, что именно здоровый способ является залогом отсутствия хронических болезней, среди которых гипертония и ряд других болезней. Более того, физическая активность, здоровое питание и отсутствие вредных привычек снижает вероятность смерти на 14%.



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