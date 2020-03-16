Известно, к чему приводит «пробуждение» герпеса

16.03.2020, 2:28, Новости дня

В ходе недавно проведенного исследования научные специалисты выяснили, что «пробуждение» герпеса приводит к гибели нервных клеток.

На протяжении длительного периода времени эксперты пытались выяснить, какими же на самом деле являются последствия «пробуждения» герпеса. В итоге было организовано проведение масштабного исследования, направленного на изучение данного вируса. Не секрет, что вирус герпеса является наиболее распространенным возбудителем инфекции у человека. Он вызывает простуду на губах, на половых органах, также некоторые штаммы приводят к сыпи и к лихорадке. Более того, именно вирус герпеса может стать причиной развития болезни Альцгеймера, энцефалита и рассеянного склероза.

Ученые смогли выяснить, что после исчезновения симптомов вирус проникает внутрь нервных клеток, а после «пробуждения» вирус и вовсе способствует гибели нервных клеток.