Известно, к чему приводит «пробуждение» герпеса

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16.03.2020, 2:28, Новости дня

В ходе недавно проведенного исследования научные специалисты выяснили, что «пробуждение» герпеса приводит к гибели нервных клеток.

На протяжении длительного периода времени эксперты пытались выяснить, какими же на самом деле являются последствия «пробуждения» герпеса. В итоге было организовано проведение масштабного исследования, направленного на изучение данного вируса. Не секрет, что вирус герпеса является наиболее распространенным возбудителем инфекции у человека. Он вызывает простуду на губах, на половых органах, также некоторые штаммы приводят к сыпи и к лихорадке. Более того, именно вирус герпеса может стать причиной развития болезни Альцгеймера, энцефалита и рассеянного склероза.

Ученые смогли выяснить, что после исчезновения симптомов вирус проникает внутрь нервных клеток, а после «пробуждения» вирус и вовсе способствует гибели нервных клеток.



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