 

Полимерные пленки испытали электронной пушкой

16.03.2020, 2:28, Новости дня

Группа ученых изучила свойства сополимера на основе полиариленэфиркетонов, чтобы оценить перспективы его использования в космической технике.

Науке известно, что современная радиоэлектроника, которая работает на борту космических аппаратов, находится под постоянным воздействием космической плазмы. Нередко ионизирующее излучение приводит к выходу из строя аппарата. Для измерения проводящих свойств разработанных пленок сополимера на основе полиариленэфиркетонов на эти пленки методом вакуумного напыления наносили тонкие алюминиевые электроды. Образцы помещались в вакуумную камеру, оснащенную электронной пушкой.

Затем исследователи обстреливали пленки электронами с энергией 50 тысяч электронвольт и измеряли радиационную проводимость, которая возникает в полимере вследствие создания электронно-дырочных пар при действии ионизирующего излучения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / США продлили на год санкции в отношении России, введенные после конфликта с Украиной

21.01 / В Донецке убит замкомандующего спецназа в ДНР Алексей Кривуля

11.03 / Рошаль назвал достаточными предпринимаемые в РФ меры для борьбы с коронавирусом

27.12 / Российские традиции Нового года предложили сделать наследием ЮНЕСКО

17.02 / Данилов после визита в Тегеран: Черные ящики сбитого Ираном самолета МАУ могут быть расшифрованы в Украине

04.03 / Тренер сборной Германии Лев: Украина хорошо проявляет себя под руководством Шевченко

25.01 / Появилось видео последствий мощного землетрясения в Турции

12.02 / Рубль укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

19.02 / Трамп отправился в поездку по западным штатам

08.02 / NRK – российские морские учения участились, но норвежцам не стоит беспокоиться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика