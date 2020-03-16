Полимерные пленки испытали электронной пушкой
16.03.2020, 2:28, Новости дня
Группа ученых изучила свойства сополимера на основе полиариленэфиркетонов, чтобы оценить перспективы его использования в космической технике.
Науке известно, что современная радиоэлектроника, которая работает на борту космических аппаратов, находится под постоянным воздействием космической плазмы. Нередко ионизирующее излучение приводит к выходу из строя аппарата. Для измерения проводящих свойств разработанных пленок сополимера на основе полиариленэфиркетонов на эти пленки методом вакуумного напыления наносили тонкие алюминиевые электроды. Образцы помещались в вакуумную камеру, оснащенную электронной пушкой.
Затем исследователи обстреливали пленки электронами с энергией 50 тысяч электронвольт и измеряли радиационную проводимость, которая возникает в полимере вследствие создания электронно-дырочных пар при действии ионизирующего излучения.
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