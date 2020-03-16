Готовящийся к дебюту iPhone 12 протестировали в бенчмарке Geekbench

16.03.2020, 2:19, Разное

Американский технологический гигант Apple в начале осени текущего года планирует презентовать новый iPhone 12. Готовящийся к дебюту гаджет протестировали в бенчмарке Geekbench, благодаря чему стала известна его реальная производительность.

Информации о новинке от Apple на текущий момент крайне мало, и в основном она базируется на данных инсайдеров. Так, об iPhone 12 известно, что в качестве платформы в нём выступит однокристальная система Apple A14, в производстве которой примет участие компания TSMC из Тайваня. Недавно сведения о смартфоне расширились благодаря тестированию в Geekbench, где в режиме с использованием одного потока он получил 1,65 тыс. баллов, а в многоядерном – 4,61 тыс. баллов.

Также сообщается о том, что применяющийся в iPhone 12 процессор Apple A14 может оказаться первым из функционирующих на базе ARM и имеющих частоту работы, превышающую 3 ГГц. Предшественник данной однокристальной системы показывал частоту на уровне 2,7 ГГц.