Смартфон Nokia C2 получил больший, чем у предшественника экран с разрешением HD+

16.03.2020, 2:19, Разное

Недавно на сайте производителя смартфонов Nokia появилась новинка – C2. Гаджет получил больший, чем у предшественника, экран с разрешением HD+, но дизайн остался практически таким же, как у модели Nokia C1.

Среди наиболее заметных изменений, имеющихся в смартфоне Nokia C2, – 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+. Название платформы, на которой работает новинка, производитель не обнародовал. Относительно этого аспекта есть лишь «отсылка» к 4-ядерной SoC Unicos с частотой работы 1,4 ГГц. Объём ОЗУ у Nokia C2 равен всего одному гигабайту, ПЗУ – 16 ГБ, а вот ёмкость аккумуляторной батареи в сравнении с предшественником увеличилась и составляет 2800 мА/ч.

Новинка оснащенадвумя камерами с 5-мегапиксельными датчиками. Относительно операционной системы изменений так же нет, и Nokia C2 работает на платформе Android 9 Pie. Стоимость смартфона на текущий момент ещё не известна.