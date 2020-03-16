Западные СМИ вспомнили, как 19 лет назад люди реагировали на первый iPod

16.03.2020, 2:19, Разное

Западные издания вспомнили, как 19 лет назад пользователи отреагировали на премьеру первого iPod. Стоимость устройства тогда составляла примерно 399 долларов.

В 2001 году Стив Джобс в рамках осеннего мероприятия Apple презентовал первый плеер с дисплеем. Несмотря на то, что сейчас устройство считается легендарным, в свое время оно собрало массу негативных отзывов. Одной из причин такой реакции потенциальных клиентов стала слишком высокая стоимость приборов. В 2001 году даже для жителя США почти 400 долларов являлись крупной суммой. Однако первый iPod все равно стал постепенно набирать популярность.

«Неужели миру нужен еще один плеер? Другие компании продают их в десять раз дешевле. Не вижу смысла в таких устройствах. За такие деньги можно было бы сделать из плеера телефон или телевизор», – пояснил один из пользователей.

Другой комментатор отметил, на рынке в тот момент уже присутствовали Nomad Jukebox и Archos Jukebox с памятью до 20 гигабайт. Ее было достаточно для того, чтобы закачать на плеер всю любимую дискографию. Нашлись и те, кто оценил iPod по достоинству. Главной его особенностью многие называли аккумулятор, способный работать в автономном режиме на протяжении 12 часов.