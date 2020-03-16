Борьба с коронавирусом: пресс-брифинг в Белом доме

16.03.2020, 0:58, Новости дня

Возглавляемая вице-президентом США Майком Пенсом рабочая группа по борьбе с эпидемией коронавируса проводит в воскресенье пресс-конференцию, посвященную мерам, принимаемым администрацией с целью помочь пострадавшим от заболевания и остановить его распространение.

Открывая пресс-конференцию, президент Трамп приветствовал только что принятое решение Федрезерва о снижении процентной ставки почти до нуля, с тем, чтобы смягчить возможные финансовые последствия эпидемии.

Президент высоко оценил состоявшийся ранее в воскресенье телефонный разговор с руководителями сетей продовольственных магазинов, в ходе которого также обсуждались меры по помощи населению.

Трамп выразил признательность членам рабочей группы по борьбе с коронавирусом.

Выступивший затем вице-президент Пенс подчеркнул, что у администрации нет большего приоритета, чем обеспечения здоровья американцев.

При этом федеральное правительство и власти штатов сосредоточивают свое внимание в первую очередь на наиболее уязвимых группах населения, отметил Пенс.

Касаясь экономических аспектов ситуации, вице-президент напомнил, что американская система снабжения является самой эффективной в мире, и она работает.

Тестирование на коронавирус доступно теперь во всех штатах страны, констатировал Пенс.

Вице-президент указал на необходимость сотрудничества всех американцев в борьбе с эпидемией.

Замминистра здравоохранения Бретт Джиройр подчеркнул важность введения чрезвычайного положения для организации борьбы с эпидемией.

По словам Джиройра, завтра начнется тестирование на коронавирус во всех штатах.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи охарактеризовал принимаемые сегодня меры как вступление в новую фазу борьбы с эпидемией.

И.о. главы Министерства внутренней безлпасности Чед Вулф проинформировал собравшихся о принимаемых мерах по ограничениям международных авиаперевозок и тестированию пассажиров.

Отвечая на вопрос о возможном введении ограничений на деятельность бизнесов и предприятий общественного питания, вице-президент Пенс сказал, что указания на этот счет появятся в понедельник.

Остановившись на экономических аспектах противостояния эпидемии, вице-президент вновь подчеркнул, что ни один американский трудящийся не должен опасаться остаться без зарплаты из-за ситуации, связанной с заболеванием.

Напомним, что ранее президент Трамп объявил воскресенье 15 марта Национальным днем молитвы за всех американцев, пострадавших от коронавируса, и за успех общенациональных усилий по борьбе с болезнью.

Президент призвал приверженцев всех вероисповеданий и религиозных традиций вознести молитвы за пострадавших, включая людей, которые потеряли близких или понесли ущерб.

В ночь с пятницы на субботу Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла законопроект о выделении финансирования на борьбу с коронавирусом. Благодаря этому американцы должны получить доступ к бесплатным тестам и смогут взять оплачиваемый больничный.

Тогда же вступил в действие запрет на авиаполеты в США из Европы, введенный в рамках стратегии по предотвращению распространения заболевания.

Ранее Энтони Фаучи сообщил, выступая перед журналистами, что в субботу в США было зарегистрировано 2226 случаев заражения новым коронавирусом, уточнив, что вспышка еще не достигла своего пика.