Goldman Sachs понизил прогноз экономического роста в США в первых двух кварталах

16.03.2020, 0:58, Новости дня

Банк Goldman Sachs Group понизил прогноз экономического роста в США в первом квартале в связи с эпидемией коронавируса.

В сообщении, распространенном в воскресенье, банк отметил, что оценивает рост ВВП в первые три месяца текущего года в 0% по сравнению с первоначальной оценкой 0,7%.

Во втором квартале, по прогнозам банка, вместо нулевого прироста произойдет спад в 0,5%. При этом в третьем квартале прогноз роста ВВП в США повышен с 1% до 3%.