Во Львове в понедельник закроются все заведения, кроме аптек, заправок и продуктовых магазинов

16.03.2020, 0:40, Новости дня

С 16 марта во Львове будут закрыты все торговые и развлекательные учреждения, кроме аптек, заправок и продуктовых магазинов. Об этом в Facebook вечером 15 марта сообщил мэр города Андрей Садовый.

“С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых [магазинов], аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться уже можно”, – отметил он.

UPD. Це рішення стосується також усіх закладів громадського харчування!З понеділка у Львові закриваємо усі заклади… Posted by Андрій Садовий on Pühapäev, 15. märts 2020

В комментарии Zaxid.net мэр уточнил, что речь идет о временном прекращении деятельности всех торговых заведений, “не имеющих стратегического значения для жизнедеятельности”: ресторанов, кафе и торгово-развлекательных центров.

Решение 16 марта должна принять городская комиссия по вопросам техногенной безопасности. 17 марта состоится внеочередная сессия горсовета, на которой депутаты также рассмотрят усиление мер по противодействию распространению коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

15 марта глава Минздрава Украины Леонид Емец высказал мнение, что работать в Украине должны “только аптеки и продуктовые магазины”. Главный санврач Виктор Ляшко отмечал, что в ближайшие дни Минздрав инициирует закрытие торгово-развлекательных центров, кинотеатров, музеев и заведений общественного питания.