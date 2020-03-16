В Борисполь прибыл самолет с эвакуированными из Италии украинцами

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16.03.2020, 0:40, Новости дня

В Борисполь прибыл спецрейс авиакомпании SkyUp с эвакуированными из Италии гражданами Украины и иностранцами, которые имеют право на проживание в Украине, сообщает hromadske.

Борт прибыл около 22.30. Как говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, на родину должны вернуться 123 украинца: 98 граждан Украины, которых 12 марта словенские пограничники отказались выпускать из Италии, а также 25 человек, которые находились в Италии и изъявили желание вернуться в Украину.

Евакуація українців з Італії

З Італії прибуває спецрейс з евакуйованими українцями — транслюємо наживо

Posted by hromadske.ua on Pühapäev, 15. märts 2020

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечал, что все пассажиры спецрейса подписали согласие на самоизоляцию по прибытии в Украину и должны будут пройти 14-дневный карантин в домашних условиях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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