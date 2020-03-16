 

Сербия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

16.03.2020, 0:25, Новости дня

Президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа.

«Cербия с сегодняшнего дня ведет войну с невидимым противником, вирусом, наша страна должна победить. На основании Конституции, письма министра обороны, моего письма и письма премьера мы приняли решение о введении чрезвычайного положения», – приводит слова Вучича ТАСС.

Ранее «Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса, согласно которой в Сербии зафиксировано 46 случаев заражения COVID-19.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. В связи с этим РФ с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией. В субботу РФ приостановила пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.

В воскресенье российский лидер Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом. По последним данным, в РФ зафиксировано 63 заразившихся коронавирусом, причем все они в последние две недели посещали страны Европы.



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