«Скандинавские авиалинии» решили сократить 90% персонала

16.03.2020, 0:25, Новости дня

Скандинавский авиаперевозчик SAS («Скандинавские авиалинии») принял решение отправить в неоплачиваемый отпуск 10 тыс. человек, или 90% персонала, в связи с падением спроса на авиаперелеты из-за распространения коронавируса, сообщил глава компании Рикард Густафссон.

«Спрос на авиабилеты практически исчез. С завтрашнего дня мы сделаем временный перерыв в основной части нашей деятельности. Компании необходимо сократить персонал до 90%, то есть около 10 тыс. человек», – цитирует Густафссона ТАСС.

По его словам, рейсы будут продолжать совершаться в отдельные города Швеции, Норвегии, а также в Лондон и Франкфурт-на-Майне.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

В связи с этим РФ с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией. Также «Аэрофлот» приостановил полеты в ряд европейских городов.