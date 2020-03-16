 

Марин Ле Пен потребовала закрыть границы Франции из-за эпидемии коронавируса

16.03.2020, 0:25, Новости дня

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен потребовала, чтобы власти Франции в условиях эпидемии коронавируса нового типа (COVID-19) закрыли границы и перенесли второй тур муниципальных выборов.

Ле Пен раскритиковала власти Франции за медлительность в борьбе с распространением коронавируса нового типа и принятые «противоречивые решения», передает ТАСС.

«Хватит медлить, необходимо принимать срочные меры. Учитывая возможное ухудшение ситуации с эпидемией, судя по всему, следует отменить второй тур выборов», – сообщила лидер «Национального объединения» в эфире телеканала BFM.

Ле Пен предложила перенести второй тур выборов с 22 марта на «несколько месяцев, когда эпидемию удастся взять под контроль». «Сейчас не время для политической борьбы. Сейчас время вести медицинскую войну, и в ней нельзя терять ни часа», – подчеркнула политик.

Лидер партии «Национальное объединение» потребовала от властей Франции немедленно закрыть границы со всеми наиболее затронутыми эпидемией странами – Италией и Испанией, а также прервать воздушное сообщение с Ираном.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. В связи с этим РФ с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией. В субботу РФ приостановила пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.

В воскресенье Польша закрыла все границы, в том числе с Германией. В тот же день Германия решила закрыть границы с Австрией, Францией и Швейцарией. Дания также решила ввести контроль на границах со странами Шенгенской зоны. С понедельника полностью закрыла границу Чехия.



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