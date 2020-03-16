Ливан объявил о закрытии сухопутных и морских границ

16.03.2020, 0:25, Новости дня

Правительство Ливана объявило о закрытии Бейрутского международного аэропорта, сухопутных и морских границ с 18 по 29 марта из-за угрозы эпидемии, сообщила министр информации Маналь Абдель Самад.

По ее словам, в соответствии с правительственным планом, предусматривающим меры чрезвычайного характера, по всей стране объявлен 15-дневный карантин, передает ТАСС.

«Будут закрыты государственные учреждения, учебные и дошкольные заведения, частные предприятия, за исключением тех, которые обеспечивают продовольственную безопасность, – сказала Абдель Самад во дворце Баабда. – Гражданам предписано оставаться дома и выходить только при необходимости». В чрезвычайном режиме будут работать госпитали, силовые структуры и жизненно важные объекты.

«Мы принимаем это решение, исходя из чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, которая требует мобилизации всех усилий на борьбу с опасной инфекцией», – сообщила Абдель Самад в эфире канала Tele Liban.

К 16 марту всем ливанцам, находившимся во Франции, Испании, Германии, Великобритании, Египте, Ираке и Сирии предписали вернуться на родину. В конце февраля было прекращено воздушное сообщение с государствами, где находятся основные очаги распространения инфекции: с Италией, Ираном, Южной Кореей и Китаем.

29 февраля ливанские власти из-за угрозы заражения коронавирусом прервали занятия в школах и вузах. С 6 марта закрылись музеи, выставочные залы, кинотеатры, стадионы и развлекательные центры. С 12 марта кризисный штаб постановил закрыть для посещений рестораны, кафе, пабы, закусочные и кондитерские.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. В связи с этим РФ с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией. В субботу РФ приостановила пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.

В воскресенье Польша закрыла все границы, в том числе с Германией. В тот же день Германия решила закрыть границы с Австрией, Францией и Швейцарией. Дания также решила ввести контроль на границах со странами Шенгенской зоны. С понедельника полностью закрыла границу Чехия.

Кроме того, закрытия границ Франции из-за эпидемии коронавируса потребовала лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.