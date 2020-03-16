 

В Сербии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

16.03.2020, 0:19, Новости дня

Президент Сербии Александр Вучич принял решение ввести в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа.

"Сербия с сегодняшнего дня ведет войну с невидимым противником, вирусом, наша страна должна победить", — сообщил он на экстренной пресс-конференции.

В рамках режима будет ограничен въезд в страну для иностранцев; свои граждане будут помещены в изоляцию, сообщает ТАСС.

В республику не смогут въехать иностранные граждане, кроме дипломатов, работающих в Сербии, и членов их семей, а также иностранцев с видом на жительство.

Президент отметил, что Евросоюз ввел запрет экспорт медикаментов и медоборудования из своих стран. "… Мы поняли, что не существует международная или европейская солидарность, все это были сказки на бумаге", — сообщил Вучич.

Ранее Минздрав Сербии сообщил о 48 случаях заражения коронавирусом.

Последней страной в Европе без коронавируса остается Черногория​​​. В воскресенье вечером правительство приняло ряд новых мер по борьбе с инфекцией. Запрещается въезд для иностранцев и вводится обязательный карантин для всех въезжающих из-за рубежа граждан. Также закрываются кафе и рестораны, спортивные и игровые залы, дискотеки и ночные клубы.



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