 

Гроссмейстер Грищук: есть вероятность, что турнир претендентов прервут

16.03.2020, 0:19, Новости дня

Российский шахматист Александр Грищук, который вместе с семью другими участниками должен взять старт на турнире претендентов к чемпионату мира, считает, что состязания, что начнутся 17 марта в Екатеринбурге, вполне могут быть прерваны из-за пандемии коронавируса.

"Думаю, есть вероятность, что турнир, начавшись, не будет доигран, процентов 50 вероятность этого, — цитирует Грищука ТАСС. – Странно, как вводят карантин и закрывают границы. Мне казалось, это все надо делать, пока вирус еще не проник в страну, а когда уже эпидемия, такие меры… Не знаю, странные вещи происходят".

"Сам я чувствую себя хорошо, есть настрой бороться за победу, — сказал российский гроссмейстер. – Конечно, новости, связанные с коронавирусом, отвлекают. Но лично для меня что касается турнира и коронавируса, то одна поездка в метро через всю Москву намного опаснее в плане возможности заболеть".

В турнире претендентов примут участие восемь ведущих шахматистов мира, включая россиян Грищука, Яна Непомнящего и Кирилла Алексеенко. Победитель соревнований в столице Урала позднее сыграет с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.



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