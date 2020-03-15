Мнение: Обнуление РПЦ

15.03.2020, 23:55, Разное

В начале марта Ватикан открыл свои архивы времен Второй мировой. Они держались в тайне из-за подозрений, что возглавлявший в те годы католическую церковь папа Пий XII закрывал глаза на массовые убийства нацистами евреев. Теперь историки смогут, изучив документы, разобраться – так ли это. Самого Пия XII иногда называют обидно «папой Гитлера».

А что наша РПЦ? Что с 📸Кириллом – «патриархом Путина»? Как насчет коллаборации РПЦ с авторитарным российским режимом? Что это учреждение со своей «социальной доктриной» делает для защиты политических узников режима? Как выступает против репрессий, пыток со стороны политической полиции – ФСБ?

И самое главное на сегодняшний день – где высказанное РПЦ мнение о государственном перевороте, проводимом в России Путиным?

Что же вы затихли, затаились, обласканные в кремлях, усыпанные золотом «святые отцы»?

Где трубный глас возмущения клира слабеющим «всадником Апокалипсиса», скачущем, болтаясь в седле на 20-летней лошади, с копьем «государствообразующего народа» наперевес?

Молчание. Только свечи трещат в церквах. Да коты, мяукая, довольно щурясь, гуляют около церковных стен.

В тяжелый час испытаний РПЦ опять оказалось не с народом, не с его чаяниями и нуждами, а с циничной, подлой, обобравшей страну камарильей. Верно служа ее опорой. Притворяясь, что ничего особенного в стране не происходит.

Для того чтобы оценить поведение РПЦ, историкам будущего не понадобится изучать ее архивы. Все видно сегодня. Все наглядно.

Обслуживая Путина с его войной против Украины, не предав его анафеме, не отлучив от церкви его вместе с подельниками, РПЦ потеряла Украину.

Поддерживая, принимая государственный переворот Путина, РПЦ теряет Россию.

Солнце взлетело быстрым флагом над Москвой, прогнало ночную снежную мглу, разорвало серые облака, осветило голубое небо, вспыхнуло желтым, слепящим глаз светом на куполах церквей, съехало по их «луковкам», словно со снежной горки, одело белым, нежным платьем толстые стены.

Красота ступила в пораженный мир невесомым солнечным шагом, проникла сквозь окна, вспыхнула, брызнула, рассыпалась, распалась, разбежалась веселыми пятнами по полу, запрыгала по стенам, играя со строгими вековыми ликами, строя им легкомысленные гримасы, замедляя ход вокруг горящих вечным покоем лампад, останавливая взгляд на застывших перстах святых, поднятых вверх, призывающих к молчанию, размышлению, смирению.

Это все, что осталось от РПЦ.

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