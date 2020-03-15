Мнение: Сорос против Путина, Британия против Назарбаева и капиталистический грабёж

15.03.2020, 23:30, Разное

1. Джордж Сорос, признанный король русофобии, продолжает по мере сил вредить нашей стране. На заглавной картинке – скриншот из аккаунта газеты Financial Times на Фейсбуке, где американский политик и миллиардер обвиняет Путина во всех проблемах Сирии:

https://www.facebook.com/financialtimes/posts/george-soros-creating-the-humanitarian-disaster-in-syria-that-resulted-in-almost/10158088303360750/

Джордж Сорос: Создание гуманитарной катастрофы в Сирии, которая привела почти к 6 миллионам беженцев, была вовсе не побочным эффектом стратегии Владимира Путина в этой стране. Это была одна из его главных целей.

Европа должна стать на сторону Турции, чтобы противостоять военным преступлениям Путина в Сирии.

В реальности всё строго наоборот: только с приходом России на территории Сирии медленно и тяжело начал устанавливаться порядок.

Для справки: Россия вступила в Сирийскую войну лишь спустя 4,5 года после её начала, и основной поток беженцев пошёл сразу после прихода ИГИЛ (заврто), задолго до того, как мы начали помогать законным властям Сирии. США и европейские страны способствовали разжиганию кризиса в течение многих лет, а Турция помогала протурецким боевикам на территории Сирии.

2. К вопросу о «тихой гавани». Почему надёжное место сейчас — это именно Россия, а не условная Британия:

https://www.gazeta.ru/business/news/2020/03/11/n_14142625.shtml?updated

Власти Великобритании арестовали недвижимость дочери и внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как отмечается, дочь Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида купили квартиры и дома за более чем $100 млн в Лондоне.

По данным издания, недвижимость оформлена на три офшора — Антильские острова, Панаму и британскую заморскую территорию Ангилья. Среди них особняк с бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, дом в районе Хайгейт и квартира в фешенебельном районе Челси.

Британские власти арестовали собственность Назарбаевых по запросу правоохранительных органов весной 2019 года. Судья Высокого суда Лондона позволила придать информацию огласке.

3. В комментариях возникла дискуссия о грабеже: дескать, не только построение коммунизма в России началось с массового грабежа, но и капиталисты в других странах тоже много кого успели пограбить:

https://olegmakarenko.ru/1809907.html?thread=734327283#t734327283

orcoporus: «Для строительства коммунизма непременно нужно кого-то кинуть или ограбить» — нет, это для строительства капитализма («первоначальное накопление капитала») нужны грабёж колоний и рабовладение, причём непрерывно и на протяжении хотя бы 300 лет, после чего можно начинать придумывать сказочки про «эффективных собственников», «частную инициативу» и прочую ахинею.

izzet izzet: Давайте согласимся с тем что и капитализм строился на ограблении – при строительстве СССР, во время индустриализации, пришлось ограбить крестьян, причем еще и голодом не один миллион их убили при этом – заводы немцы и американцы строили не за спасибо.

Другое дело что впоследствии капитализм благодаря конкуренции развивающей технологии, организации труда и тому подобное сумел прийти к товарному изобилию – а социализм пришел к убожеству и развалу всего и вся.

diametr_i_dlina: Капитализм никогда не приходил к изобилию без ограбления. Сначала грабили рабов, потом цветных, бесправных гастарбайтеров, потом капитализм научился экспортировать бедность за кордон, грабя ресурсы развивающихся стран. Товарное изобилие при капитализме только для золотого миллиарда, для остальных – миска риса за пошив адидаса.

Максим Суворов: С экономической точки зрения для накопления капитала всегда требуется прибыль. Прибыль можно извлечь медленно из текущей экономики своей страны, или быстро – из разграбления экономик других стран.

Испания и Португалия вытащили золото из Америки – и прожрали его.

Франция и Голландия вытаскивали капитал сначала промышленностью и торговлей, но как торговлю сильно перехватила Англия, а промышленность – Англия и Германия (плюс Франков еще Германия ограбила в войну), то Голландия потеряла свою значимость (колоний она почти не имела), а Франция еле-еле удержала уровень за счет колоний.

Англия вытаскивала капитал сначала пиратством, потом отобрала промышленность и торговлю у Голландии, потом смогла ограбить Индию и Китай.

Германия заработала капитал, ограбив Францию, потом добавила капитал от промышленности.

САСШ – сначала ей дала капитал Европа, потом она получила сверхприбыль от производства и торговли в период мировых войн.

России же свой капитал было взять по сути негде, весь наш капитал менялся на французские кружева и прочие тряпки.

Большевики же капитал в баден-баденах не прожирали, они его накапливали. Сначала взяли капиталы за счет сельского хозяйства и внешней торговли, а после 34-35 годов стали получать его в основном за счет промышленности.

cashbonus: То есть капиталистом, присваивающим труд работников, просто стало государство.

Отчасти описанное выше верно: европейские страны грабили свои колонии. Однако, во-первых, тем же самым грабежом они занимались и в Средние века (Англия, например, грабила Францию во время Столетней войны).

Во-вторых, грабили тогда все, кто мог себе это позволить, однако одни страны смогли построить успешный капитализм, а другие нет (те же Испания и Португалия возились с этим чуть ли не до 20 века, а Голландия и Англия считаются капиталистическими уже с 16-17 веков).

В-третьих, есть множество примеров, когда капитализм был построен без грабежа колоний или почти без него: Германия, страны Скандинавии, Южная Корея. Да и та же Голландия приобрела первоначальное богатство в 16 веке торговлей и производством, и лишь в 17 веке выстроила колониальную империю.