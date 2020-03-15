Эксперты придумали, как быстро диагностировать коронавирус

15.03.2020, 23:01, Новости дня

Научные сотрудники Массачусетского университета сообщили, что им удалось разработать уникальный метод диагностики коронавируса, который поможет в борьбе с заболеванием.

На сегодняшний день внимание экспертов приковано к коронавирусу, который быстро распространяется. При этом специалисты усердно работают над поисками наиболее эффективных методов борьбы с вирусом. Недавно американские ученые пришли к выводу, что темпы распространения вируса требуют простых методов диагностических тестов, которые способны показать результаты в максимально короткие сроки. В итоге была предложена методика, которая позволяет диагностировать коронавирус менее чем за полчаса.

Известно, что тестирование подразумевает использование полоски бумаги, которая покрыта слоем антител, способными определить вирусный белок.