Эксперты придумали, как быстро диагностировать коронавирус
15.03.2020, 23:01, Новости дня
Научные сотрудники Массачусетского университета сообщили, что им удалось разработать уникальный метод диагностики коронавируса, который поможет в борьбе с заболеванием.
На сегодняшний день внимание экспертов приковано к коронавирусу, который быстро распространяется. При этом специалисты усердно работают над поисками наиболее эффективных методов борьбы с вирусом. Недавно американские ученые пришли к выводу, что темпы распространения вируса требуют простых методов диагностических тестов, которые способны показать результаты в максимально короткие сроки. В итоге была предложена методика, которая позволяет диагностировать коронавирус менее чем за полчаса.
Известно, что тестирование подразумевает использование полоски бумаги, которая покрыта слоем антител, способными определить вирусный белок.
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