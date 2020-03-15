 

Для пересадок кожи предложили использовать медуз

15.03.2020, 23:00, Новости дня

Исследователи из Научно-исследовательского центра Юкатана в Мексике сообщили, что в производстве имплантов человеческой кожи могут помочь медузы.

К соответствующим выводам научные специалисты пришли в ходе проведения исследования, направленного на изучение медуз. Оказалось, некоторые из них по своим композиционным и структурным характеристикам повторяют архитектуру дермальной человеческой ткани. Таким образом, были получены данные, согласно которым искусственная кожа на основе медуз может применяться при пересадках жертвам ожогов, хирургических операций и других травм. Огромным преимуществом медуз также является то, что их ткани наполнены коллагеном, который очень важен для человеческой кожи.

Исследователи отметили, что медуз легко замораживать и засушивать для того, чтобы потом использовать в качестве имплантов кожи.



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