 

Валентина Терешкова получает письма с благодарностью за «сохранение Путина»

15.03.2020, 22:52, Разное

Валентина Терешкова недавно предложила внести в новую Конституцию РФ поправку, позволяющую действующему президенту, наряду с другими гражданами, участвовать в выборах главы государства. Теперь депутат Госдумы, по ее словам, получает письма, содержащие слова благодарности за «сохранение Владимира Путина».
Как отметила Терешкова в эфире «Вестей недели», народ не забыл, в каком состоянии президент принял государство. Российскому лидеру пришлось «буквально по частицам» его собирать. Благодаря Путину, пользующемуся огромным авторитетом в мире, РФ тоже обрела авторитет, с ней стали считаться.

Напомним, проект закона об изменении Конституции РФ с поправкой Терешковой принят Госдумой во втором чтении 10 марта, на следующий день он одобрен в третьем чтении и поддержан Советом Федерации. 14 марта закон о правках подписал Путин.



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