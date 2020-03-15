Роспотребнадзор: COVID-19 может передаваться через наличные деньги

15.03.2020, 22:52, Разное

Эксперты Роспотребнадзора заявили, что коронавирус теоретически может передаваться через наличные деньги. В настоящее время COVID-19 продолжает распространяться во многих странах мира, из-за чего вводятся особые меры безопасности.

Ведомство ссылается на рекомендации, составленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Согласно имеющейся информации, представители данной структуры не запрещают оборот бумажных денежных знаков. Вместе с тем их следует считать одним из каналов передачи крайне опасных вирусов. Болезнетворные микроорганизмы активны на бумаге на протяжении трёх-четырёх суток, в тоже время на пластиковых банковских картах они живучи на протяжении девяти дней. В Роспотребнадзоре рассказали, что банкноты, которые выдаются российским коммерческим банкам, выдерживаются в ЦБ не менее 14 суток с момента их поступления. После такого своеобразного «карантина», пояснила пресс-служба ведомства, кредитно-финансовые организации получают чистые купюры.

Специалисты рекомендуют гражданам, которые пользуются банкоматами и терминалами, соблюдать меры предосторожности. То же относится и к процедуре оплаты различных покупок в магазинах и супермаркетах. После возвращения с улицы необходимо тщательно мыть руки хозяйственным мылом, допускается применять растворы дезинфицирующих средств.