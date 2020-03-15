 

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь: США создали коронавирус в 2015 году

15.03.2020, 22:52, Разное

Американские исследователи могли разработать коронавирус еще 5 лет назад. Об этом заявил сотрудник китайского министерства иностранных дел Чжао Оицзянь.
В Китае предположили, что вирус мог быть завезен к ним представителем ЦРУ. Во время разработки использовался возбудитель, обнаруженный у некоторых видов летучих мышей. Смертоносный вирус создавался искусственным методом, а затем его адаптировали для инфицирования человека, отметил Оицзянь.

Напомним, несколько дней назад представители ВОЗ признали COVID-19 пандемией. На сегодняшний день более 155 тысяч людей заразились данным недугом: на 5,8 тысяч летальных исходов приходится почти 74 тысячи выздоровевших. Заболевание выявлено примерно в 100 странах. Сейчас эпицентром распространения коронавируса являются европейские страны: в РФ обнаружено около 60 случаев инфицирования.



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