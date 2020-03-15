Мнение: Православным коронавирус не страшен?
15.03.2020, 22:43, Разное
В Казанский собор Санкт-Петербурга доставили мощи Иоанна Крестителя. Из Иерусалима. Привезли в тот самый момент, когда в мире уже более 120 тыс человек заразились коронавирусом, почти пять тысяч умерли, страны одна за другой закрывают границы, объявляя карантин, авиакомпании отменяют рейсы…
А православным – трын трава, сотни верующих выстроились в очередь, чтобы целовать святыню…
Это потому, что православным коронавирус не страшен? Их Всевышний хранит? А мощи регулярно протираются…
Фотографии отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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