 

Мнение: Православным коронавирус не страшен?

15.03.2020, 22:43, Разное

В Казанский собор Санкт-Петербурга доставили мощи Иоанна Крестителя. Из Иерусалима. Привезли в тот самый момент, когда в мире уже более 120 тыс человек заразились коронавирусом, почти пять тысяч умерли, страны одна за другой закрывают границы, объявляя карантин, авиакомпании отменяют рейсы…

А православным – трын трава, сотни верующих выстроились в очередь, чтобы целовать святыню…

Это потому, что православным коронавирус не страшен? Их Всевышний хранит? А мощи регулярно протираются…

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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