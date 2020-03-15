Спокойствие, только спокойствие – эксперты JT рассказали, как предотвратить панику в период пандемии

15.03.2020, 22:25, Новости дня

Пытаясь защититься от коронавируса, но не зная как, многие бросаются в магазины массово скупать туалетную бумагу или лихорадочно смотрят новости, которые только усиливают тревожность. Как объяснили The Japan Times эксперты, главные беды общественного поведения идут от недостатка информации в период нестабильности, так что властям нужно обеспечить эффективный диалог с народом.



Reuters

Коронавирус продолжает стремительно распространяться, и, поскольку пока вакцины от нового заболевания не предвидится, многих людей по всему миру всё сильнее охватывает чувство неопределённости, пишет The Japan Times. Именно поэтому, к примеру, тысячи японцев ринулись в магазины скупать туалетную бумагу и в прямом смысле слова драться за медицинские маски.

Как подчёркивает издание, со страхами, даже в условиях пандемии, можно бороться. Поэтому психологи призывают политиков к более прозрачным действиям по борьбе с коронавирусом, которые снизили бы уровень неопределённости и помогли бы общественности справиться с нервозностью.

Наряду с Гонконгом и Сингапуром Япония стала одной из первых стран, где из-за ажиотажного спроса, вызванного фейковыми сообщениями в соцсетях, в магазинах начался дефицит туалетной бумаги. При этом японское Объединение производителей бумажной продукции для домашнего использования заверяло сограждан, что 98% соответствующих товаров производится внутри страны, поэтому нехватки быть не может.

Руководитель объединения Кадзухиро Года считает, что в скором времени ситуация с туалетной бумагой стабилизируется, но только если покупатели будут сохранять спокойствие. По словам Годы, пустые полки в магазинах — временная ситуация, вызванная резким ростом сиюминутного спроса. У производителей полно запасов, и поставки идут без перебоев.

Эксперт по кризисному поведению, психолог Стивен Тэйлор из Университета Британской Колумбии объясняет: «По-моему, для некоторых туалетная бумага стала символом безопасности». Автор книги «Психология пандемии» считает, что, запасаясь туалетной бумагой, люди пытаются защититься от коронавируса, поскольку кажется, что обычных мер, которые рекомендуют врачи, вроде мытья рук, недостаточно. Специалист предупреждает, что даже после того, как магазины пополнят свои запасы туалетной бумаги, велика вероятность, что покупатели продолжат лихорадочно скупать уже другие товары.

Доцент австралийского Университета Ньюкасл и специалист по поведенческой экономике Дэвид Сэвэдж сравнивает ажиотажный спрос с массовыми наплывами в банк клиентов, которые боятся, что в условиях кризиса им могут не выдать их деньги. По мнению аналитика, это связано с недостатком информации о текущей ситуации.

«Люди не знают, чего именно не знают. Они понятия не имеют, когда коронавирус придёт к ним в регион и придётся ли вообще, не знают, заразятся ли они сами, а это значит, что они также не знают, придётся ли им соблюдать карантин и понадобятся ли им запасы на несколько недель», — отметил Сэвэдж.

Профессор социальной психологии Мафуми Усуи из Университета Ниигата Сейрё отметил, что страхи в Японии дошли до того, что некоторые люди под напором новостей уже сами начали хотеть поскорее заразиться коронавирусом. По мнению специалиста, людей уже не напугать словом «пандемия», которым охарактеризовала распространение заболевания ВОЗ, — всем и без этого страшно.

Кроме того, как комментирует Усуи, японцы чувствуют на себе дополнительное давление из-за культурных норм. Многие боятся стать первым заражённым у себя в районе проживания или на работе, потому что причинять другим беспокойство считается постыдным.

Дэвид Сэвэдж полагает, что о панике говорить пока рано, — сейчас люди подвластны другим поведенческим проблемам, вроде «стадного поведения» и «боязни потери». Когда люди видят, что кто-то прибегает к определённым действиям, они инстинктивно начинают думать о том, почему бы так не сделать и самим.

По словам Стивена Тэйлора, в столь неопределённое время особенно непросто приходится людям, уже ранее страдавшим от тревожности.

Эксперты сходятся во мнении: чтобы помочь обществам психологически справиться с кризисом, миру нужны толковые лидеры. Усуи подчёркивает, что самым верным со стороны властей было бы наладить диалог с народом и постараться завоевать его доверие. Сэвэдж настаивает, что для людей нужно организовывать позитивные просветительские кампании, поскольку нехватка знаний и неопределённость — «главные враги» в плане общественного поведения.