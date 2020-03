В мультфильме «Симпсоны» предсказали коронавирус еще в 1993 году

15.03.2020, 22:07, Новости дня

В анимационном сериале «Симпсоны» появление и распространение коронавируса нового типа было предсказано еще в 1993 году.

Пользователи социальных сетей считают, что нашли «предсказывающий» эпизод, который отражает пандемию коронавирусе в мире, информирует Independent.

В одной из серий мультфильма неизвестный вирус попал в США в посылке, которая поступила в городок Спрингфилд, где проживают главные герои – Гомер, Мардж, Барт, Лиса и Мэгги, из Японии.

Жители Спрингфилда заразились загадочным «гриппом Осаки» от соковыжималок, которые были присланы из Японии и на которые кашляли работники фабрики.

The Simpsons scares me. This episode aired 27 years ago in 1993 #CoronaVirus pic.twitter.com/Zc0XUZn5PO

Season 4, Episode 21. It would seem the Simpsons predict our future all too well again… #coronavirus #thesimpsonsknew pic.twitter.com/rcrk3oeBkg

В другой серии, появившейся в 2002 году, изображается «вирус Панды», прибывший вместе с игрушкой, сделанной в Китае. В обоих случаях показано, что вирус из Азии в США прибыл по почте.

"Simpsons predicted it…" #coronavirus pic.twitter.com/2vtMYLp8UR

В «Симпсонах» и ранее предсказывались мировые события. Например, имена нобелевских лауреатов 2016 года Бернарда Феринги и Бенгта Роберта Хольмстрема появились в качестве имен предполагаемых лауреатов еще в 2010 году.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Первый случай инфицирования новым коронавирусом в КНР был зафиксирован 17 ноября 2019 года.

На текущий момент в РФ зафиксировано 63 заболевших коронавирусом. С пятницы РФ временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.