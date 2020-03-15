 

В мультфильме «Симпсоны» предсказали коронавирус еще в 1993 году

15.03.2020, 22:07, Новости дня

В анимационном сериале «Симпсоны» появление и распространение коронавируса нового типа было предсказано еще в 1993 году.

Пользователи социальных сетей считают, что нашли «предсказывающий» эпизод, который отражает пандемию коронавирусе в мире, информирует Independent.

В одной из серий мультфильма неизвестный вирус попал в США в посылке, которая поступила в городок Спрингфилд, где проживают главные герои – Гомер, Мардж, Барт, Лиса и Мэгги, из Японии.

Жители Спрингфилда заразились загадочным «гриппом Осаки» от соковыжималок, которые были присланы из Японии и на которые кашляли работники фабрики. 

The Simpsons scares me. This episode aired 27 years ago in 1993 #CoronaVirus pic.twitter.com/Zc0XUZn5PO

— (@ashakiiii) January 30, 2020  

Season 4, Episode 21. It would seem the Simpsons predict our future all too well again… #coronavirus #thesimpsonsknew pic.twitter.com/rcrk3oeBkg

— Jordan (@SureJordie95) January 31, 2020

В другой серии, появившейся в 2002 году, изображается «вирус Панды», прибывший вместе с игрушкой, сделанной в Китае. В обоих случаях показано, что вирус из Азии в США прибыл по почте. 

"Simpsons predicted it…" #coronavirus pic.twitter.com/2vtMYLp8UR

— Sergio El Fumador (@EsPaLaReuma) January 22, 2020

В «Симпсонах» и ранее предсказывались мировые события. Например, имена нобелевских лауреатов 2016 года Бернарда Феринги и Бенгта Роберта Хольмстрема появились в качестве имен предполагаемых лауреатов еще в 2010 году.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Первый случай инфицирования новым коронавирусом в КНР был зафиксирован 17 ноября 2019 года.

На текущий момент в РФ зафиксировано 63 заболевших коронавирусом. С пятницы РФ временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.



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