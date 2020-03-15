В мультфильме «Симпсоны» предсказали коронавирус еще в 1993 году
15.03.2020, 22:07, Новости дня
В анимационном сериале «Симпсоны» появление и распространение коронавируса нового типа было предсказано еще в 1993 году.
Пользователи социальных сетей считают, что нашли «предсказывающий» эпизод, который отражает пандемию коронавирусе в мире, информирует Independent.
В одной из серий мультфильма неизвестный вирус попал в США в посылке, которая поступила в городок Спрингфилд, где проживают главные герои – Гомер, Мардж, Барт, Лиса и Мэгги, из Японии.
Жители Спрингфилда заразились загадочным «гриппом Осаки» от соковыжималок, которые были присланы из Японии и на которые кашляли работники фабрики.
The Simpsons scares me. This episode aired 27 years ago in 1993 #CoronaVirus pic.twitter.com/Zc0XUZn5PO
— (@ashakiiii) January 30, 2020
Season 4, Episode 21. It would seem the Simpsons predict our future all too well again… #coronavirus #thesimpsonsknew pic.twitter.com/rcrk3oeBkg
— Jordan (@SureJordie95) January 31, 2020
В другой серии, появившейся в 2002 году, изображается «вирус Панды», прибывший вместе с игрушкой, сделанной в Китае. В обоих случаях показано, что вирус из Азии в США прибыл по почте.
"Simpsons predicted it…" #coronavirus pic.twitter.com/2vtMYLp8UR
— Sergio El Fumador (@EsPaLaReuma) January 22, 2020
В «Симпсонах» и ранее предсказывались мировые события. Например, имена нобелевских лауреатов 2016 года Бернарда Феринги и Бенгта Роберта Хольмстрема появились в качестве имен предполагаемых лауреатов еще в 2010 году.
Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Первый случай инфицирования новым коронавирусом в КНР был зафиксирован 17 ноября 2019 года.
На текущий момент в РФ зафиксировано 63 заболевших коронавирусом. С пятницы РФ временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.
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