«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
15.03.2020, 22:07, Новости дня
Компания «Яндекс» запустила онлайн-карту, на которой в реальном времени отображается распространение коронавирусной инфекции по всему миру.
«Коронавирус (COVID-19) продолжает распространяться. В списке и на карте актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти», – говорится в описании карты.
Информация о распространении вируса в РФ основана на данных Роспотребнадзора.
Также на карте в отдельном столбце отражается статистика о новых случаях заражения и выздоровления в российский регионах.
В воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что коронавирус нового типа выявили у гражданина Венесуэлы, прилетевшего из Мадрида. На текущий момент в РФ зафиксировано 63 заболевших коронавирусом.
Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.
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