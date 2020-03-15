 

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

15.03.2020, 22:07, Новости дня

Компания «Яндекс» запустила онлайн-карту, на которой в реальном времени отображается распространение коронавирусной инфекции по всему миру.

«Коронавирус (COVID-19) продолжает распространяться. В списке и на карте актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти», – говорится в описании карты.

Информация о распространении вируса в РФ основана на данных Роспотребнадзора. 

Также на карте в отдельном столбце отражается статистика о новых случаях заражения и выздоровления в российский регионах.

В воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что коронавирус нового типа выявили у гражданина Венесуэлы, прилетевшего из Мадрида. На текущий момент в РФ зафиксировано 63 заболевших коронавирусом.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Жительница Великобритании перепутала опухоль и беременность

23.01 / Мысли о распаде РФ, о повторении 1991 года западных политиков пугают куда больше, чем об этом рассказывает российское телевидение

06.02 / Fitch повысило кредитный рейтинг банка “Дом.РФ”

13.01 / “Их родители сделают все, чтобы никто не узнал правду”. Дочь Кафельникова заявила, что знает, кто покалечил модель Пунтус

05.02 / Digital Trends – Трамп призвал конгресс не скупиться, чтобы США стали первыми на Марсе

13.03 / Путин против культа собственной личности

26.01 / Китайские ученые назвали источник коронавируса

05.03 / В Иране число жертв коронавируса выросло до 92 человек

07.01 / За убийство косули: по обвинению в браконьерстве задержаны постпред Свердловской области с коллегой

10.01 / Оппозиция Абхазии заявила о готовности к переговорам с президентом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика