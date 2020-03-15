Трамп предложил провести саммит «пятерки» СБ ООН на сессии ГА в Нью-Йорке

15.03.2020, 22:07, Новости дня

Президент США Дональд Трамп приветствует предложение президента РФ Владимира Путина о саммите «пятерки» Совета Безопасности ООН и предлагает провести встречу на полях недели высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан.

«Трамп приветствовал идею президента Путина созвать саммит «пятерки» и предложил провести его на территории США на полях недели высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке», – сообщил дипломат в интервью «Коммерсанту», уточнив, что «ни место, ни время проведения саммита пока окончательно не согласованы».

Салливан добавил, что сторонам еще только предстоит обсудить повестку предстоящей встречи.

Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент РФ Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем. Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу Путина.

В Госдуме предположили, что инициированные Путиным переговоры могут породить новый формат – «Большую пятерку» (G5).